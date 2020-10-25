РИАМО - 25 окт. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников ответил на заявление лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского который призвал лишить Мясникова диплома и права заниматься медицинской деятельностью, передает РИА Новости.

Жириновский выступил с таким заявлений после заявлений Мясникова о коронавирусе. Доктор отметил, что закрывать границы сейчас не нужно. Жириновский же отметил, что во всем мире ужесточают карантин, а также подчеркнул, что подобные заявления сейчас являются недопустимыми для медика.

«Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно, и вы», — отметил Мясников.

Мясников также отметил, что искренне уважает Жириновского. При этом он сразу понимал, что мог навлечь на себя недовольство парламентария, выступая против его позиции.