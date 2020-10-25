РИАМО - 25 окт. Центральный банк России подвел итог среднесрочного прогноза цен на нефть, сообщает Федеральное агентство новостей.

Регулятор повысил прогноз цен на нефть. Цены на нефть марки Urals, согласно данным Центробанка, на 2020 год повысились с 38 долларов за баррель до 41 доллара.

«Прогноз цены Urals 2021 году также был увеличен до 45 долларов с 40 долларов за баррель», — говорится в сообщении банка.

В 2022 году банк ожидает, что нефть будет стоит 45 долларов за баррель, в 2023 году – 50 долларов за баррель.

По прогнозам Минэкономразвития России, нефть к концу 2020 года будет стоить 41,8 доллара за баррель.