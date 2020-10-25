РИАМО - 25 окт. С начала года самыми популярными услугами для автомобилистов на портале mos.ru стали онлайн-оформление или продление парковочных разрешений, а также проверка штрафов, всего с начала года электронными услугами воспользовались более 15 миллионов раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Портал mos.ru позволяет получить нужную информацию или услугу в любое время из любой точки города, что особенно актуально для автомобилистов. Для тех, кому удобнее получать услуги со смартфона, разработаны мобильные приложения», — сказал представитель пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

Все онлайн-услуги, включая автомобильные, расположены в разделе «Услуги». Для автомобилистов есть специальная категория «Транспорт». Для их использования необходимо в личном кабинете указать номер водительского удостоверения или номер свидетельства о регистрации машины.

Также на портале среди столичных водителей популярностью пользуется оформление или продление резидентных парковочных разрешений.

Оно позволяет бесплатно оставлять свой автомобиль в зоне платной городской парковки в пределах района проживания с 20:00 до 08:00.