РИАМО - 25 окт. С начала года самыми популярными услугами для автомобилистов на портале mos.ru стали онлайн-оформление или продление парковочных разрешений, а также проверка штрафов, всего с начала года электронными услугами воспользовались более 15 миллионов раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Все онлайн-услуги, включая автомобильные, расположены в разделе «Услуги». Для автомобилистов есть специальная категория «Транспорт». Для их использования необходимо в личном кабинете указать номер водительского удостоверения или номер свидетельства о регистрации машины.
Также на портале среди столичных водителей популярностью пользуется оформление или продление резидентных парковочных разрешений.
Оно позволяет бесплатно оставлять свой автомобиль в зоне платной городской парковки в пределах района проживания с 20:00 до 08:00.
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