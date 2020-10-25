РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Волонтеры подмосковного Подольска очистили от мусора мемориал военному летчику Виктору Талалихину в поселке Кузнечики, сообщается в группе «Волонтеры Победы. Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтеры Победы Подольска 24 октября в рамках проекта «Сохраним память своими руками» провели субботник. Добровольцы очистили от мусора мемориал Виктору Талалихину в поселке Кузнечики»,- говорится в сообщении.

Бессмертный подвиг Талалихина является настоящим примером героизма среди тех, кто встал на защиту страны. Его портрет запечатлен на форме добровольцев как память о героях Московской области.

Ночью 7 августа 1941 года Талалихин направил на немецкий бомбардировщик свой истребитель и сбил его. Сам он успел покинуть самолет с парашютом. В 22 года летчик получил звание Героя Советского Союза.