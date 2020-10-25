РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 25 окт. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах 19-летнего Александра Твердохлеба, который пропал в Люберцах 2 октября, сообщается на официальном форуме отряда.

«Пропал Твердохлеб Александр Викторович, 19 лет, городской округ Люберцы. 2 октября 2020 года вышел из дома и не вернулся», - говорится в сообщении.

Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, он нормального телосложения, у него карие глаза, темно-русые волосы. Был одет в белую куртку с капюшоном, синие джинсы, серые кроссовки. С собой у пропавшего был синий рюкзак.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Березкина, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.