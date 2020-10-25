РИАМО - 25 окт. Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе из России Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, чем займется Хабиб после завершения карьеры, передает Газета.ru.

«Прощаемся с величайшим бойцом всех времен и встречаем великого тренера, который присоединился ко мне, чтобы воспитывать будущих чемпионов», — написал Мендес.

Хабиб одержал победу над американским бойцом Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Бой завершился во втором раунде досрочной победой россиянина удушающим приемом.

После боя Нурмагомедов заявил, что это был его последний в карьере выход в октагон.