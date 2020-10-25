РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил сотрудников Подольского спецназа с профессиональным праздником и пожелал крепкого здоровья.

24 октября в России свой праздник отмечали сотрудники подразделений специального назначения Вооруженных сил России (Спецназ).

«Уважаемые бойцы подразделений спецназа! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Вам ежедневно приходится работать в экстремальных условиях, преодолевать опасности, обезвреживать преступников. Спасибо вам за то, что оберегаете жизнь и здоровье мирного населения», — написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Депутат назвал бойцов спецназа не просто защитниками Родины, а людьми, за спинами которых мирное население чувствует себя в безопасности. Он пожелал бойцам крепкого здоровья, личного счастья и долгих лет жизни.