РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил сотрудников Подольского спецназа с профессиональным праздником и пожелал крепкого здоровья.
24 октября в России свой праздник отмечали сотрудники подразделений специального назначения Вооруженных сил России (Спецназ).
«Уважаемые бойцы подразделений спецназа! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Вам ежедневно приходится работать в экстремальных условиях, преодолевать опасности, обезвреживать преступников. Спасибо вам за то, что оберегаете жизнь и здоровье мирного населения», — написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Депутат назвал бойцов спецназа не просто защитниками Родины, а людьми, за спинами которых мирное население чувствует себя в безопасности. Он пожелал бойцам крепкого здоровья, личного счастья и долгих лет жизни.
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