РИАМО - 25 окт. Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов поздравил с победой бойца Хабиба Нурмагомедова, который одолел американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, сообщает Газета.ru.

«С победой! Мужчина! Ты настоящий сын своего отца!», — написал Черчесов в своем Instagram-аккаунте.

Во втором раунде Нурмагомедов применил удушающий прием, бой закончился победой россиянина. После него он объявил о завершении карьеры.

После смерти отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова это была его первая победа, всего у Хабиба 29 беспроигрышных боев.​