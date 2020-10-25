РИАМО - 25 окт. В столице из-за проведения на стадионе «ВЭБ Арена» футбольных матчей ограничат движение на ряде улиц, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Так, 26 октября с 17:00 до 20:30 и 29 октября с 17:55 до 21:45 перекроют движение на проезде Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда; на 3-ей Песчаной улице от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпус 5 по Новопесчанной улице; на 2-й Песчаной улице от Новопесчаной улицы до дома 4 по 2-й Песчаной улице; по местному проезду от дома на Ходынском бульваре до дома 20А.

Также 26 октября с 20:30 до 21:30 и 29 октября с 21:25 до 22:25 движения не будет на проезде Березовой Рощи по направлению к 4-му Ходынскому проезду от 3-го Ходынского проезда до 4-го Ходынского проезда; на проезде Березовой Рощи от 4-го Ходынского проезда до улицы Авиаконструктора Микояна; на 4-м Ходынском проезде от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара; на 3-й Песчаной улице от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпус 5, по Новопесчаной улице; на Ходынском бульваре от 4-го Ходынского проезда до проезда Березовой Рощи; на улице Авиаконструктора Микояна от 3-й Песчаной улицы до дома 12 на улице Авиаконструктора Микояна; на 3-й Песчаной улице от улицы Авиаконструктора Микояна до дома 2, корпус 1, по 2-й Песчаной улице; на 3-й Песчаной улице, в районе сквера Дивизий Московского Народного Ополчения; на 2-й Песчаной улице от Новопесчаной улицы до 3-й Песчаной улицы; по местному проезду от дома 2 по Ходынскому бульвару до дома 20А по Ходынскому бульвару.

Ограничат парковочное пространство 26 и 29 октября с 01:00 до окончаний мероприятия на улице Авиаконструктора Микояна, на проезде Березовой Рощи, на 4-ом Ходынском проезде и на плоскостной парковке напротив дома 10 по проезду Березовой рощи.