РИАМО - 25 окт. Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов после победы на турнире UFC 254 обратился к своему сопернику — американцу Джастину Гэтжи, передает Газета.ru.

Он поблагодарил Гэтжи и вспомнил, как тот помог ему в 2016 году.

«Спасибо, брат. Знаю, что ты прекрасный человек. Знаю, как ты заботишься о близких. Будь близок к родителям, потому что однажды может всякое случиться. Никогда не знаешь, что случится завтра», — сказал он.

Нурмагомедов одержал победу в поединке против Гэтжи. Бой завершился во втором раунде досрочной победой Хабиба удушающим приемом. Это 29 победа в карьере российского бойца. Он заявил, что этот бой был последним в его карьере.