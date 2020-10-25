РИАМО - 25 окт. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов выразил благодарность отцу после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, сообщает Газета.ru.
Во втором раунде россиянин применил удушающий прием, после чего поединок завершился.
Хабиб одержал 29 победу, и при этом за всю карьеру ни разу не проиграл. Эта победа стала первой после смерти отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова, который был также и его тренером.
Ранее Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после боя с Гэтжи.
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