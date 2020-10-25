РИАМО - 25 окт. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов выразил благодарность отцу после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, сообщает Газета.ru.

«Когда Всевышний с тобой, ничто тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо отец за все, чему ты меня научил в этой жизни. Дай Аллах тебе наивысшую ступень рая», — написал Нурмагомедов в своем Instagram-аккаунте.

Во втором раунде россиянин применил удушающий прием, после чего поединок завершился.

Хабиб одержал 29 победу, и при этом за всю карьеру ни разу не проиграл. Эта победа стала первой после смерти отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова, который был также и его тренером.

Ранее Нурмагомедов ​объявил о завершении карьеры после боя с Гэтжи.​