РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Рабочие отремонтировали уличный фонарь на улице Декабрьской в микрорайоне Климовск Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неработающий фонарь на улице Декабрьской в микрорайоне Климовск. Он отметил, что уличное освещение не работает на автодороге у дома №14.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу восстановления работы освещения на автомобильной дороге микрорайона Климовск и сообщает, что указанная в обращении дорога является дорогой местного значения. Работы по восстановлению работы освещения выполнены»,- сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.