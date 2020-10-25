РИАМО - 25 окт. В столичном парке «Царицыно» завершились работы по консервации светомузыкального фонтана, объект стал самым сложным по этой части, фонтан - единственное гидросооружение в столице, которое накрыли специальным надувным виниловым куполом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Зимнее укрытие решили делать как раз из-за большого количества оборудования в чаше фонтана: демонтировать его на зиму — работа слишком трудоемкая. Экономически целесообразнее поставить укрытие и держать оборудование на месте при небольшой плюсовой температуре. Так и родилась идея ставить воздухоопорный купол», - сказал начальник участка ГБУ «Гормост» Виталий Сизов.



Он добавил, что для установки такого сооружения над фонтаном требуется порядка 20 специалистов. Сама установка купола занимает около семи дней. После завершения работ, состояние фонтана будет регулярно проверяться дежурным оператором, который проверяет оборудование ежедневно.