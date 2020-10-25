РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Пробка длиной более 2 километров образовалась в центре подмосковного Подольска в воскресенье днем, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 10:40 в центре городского округа образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от поворота с улицы Павлика Морозова на проспект Ленина до поворота на Индустриальную улицу. Средняя скорость движения составляет около 20 километров в час.

Также движение затруднено на трассе А-107, улицах Пионерская, Свердлова, Матросская и других.