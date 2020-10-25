РИАМО - 25 окт. Специалисты Роспотребнадзора проверили музей современного искусства «Гараж» на соблюдение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, никаких нарушений не выявили, сообщил журналистам главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.
«С целью контроля профилактических противоэпидемических мероприятий специалистами Роспотребнадзора проведено мониторинговое обследование музея современного искусства «Гараж» по адресу: улица Крымский вал, дом 9, строение 32. В целом администрация музея ответственно относится к выполнению профилактических мероприятий», - сказал Омелич.
На входе в музей контролируют использование средств индивидуальной защиты. Тем посетителям, которые снимают маски, со стороны администрации делаются замечания.
Также в здании музея проводится дезинфекция воздуха всех помещений с помощью оборудования, встроенного в централизованную систему вентиляции. Есть здесь и разметка для соблюдения соцдистанцирования, и санитайзеры.
«Таким образом по результатам обследования применения штрафных санкций к администрации музея не требуется», - заключил Омелич.
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Текстовая трансляция
25 ОКТЯБРЯ
- Большинство жителей столицы соблюдают введенные меры безопасности, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:
- В столице за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 2614 пациентов,за весь период пандемии врачи города вылечили более 290 тысяч человек.
- За сутки в России зарегистрировали 16 710 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 491 больных. В Москве - 4 455.
- Динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей, об этом сообщил мэр Сергей Собянин:
- Около 30 тыс врачей работают в Подмосковье с Covid‑пациентами, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев:
- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период жертвами пандемии в столице стали 6 380 челвоек.
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