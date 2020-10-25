РИАМО - 25 окт. В столице за прошедшие сутки госпитализировали 1072 пациентов с коронавирусной инфекцией, при этом всего за сутки зафиксировали 4455 новых случаев заражения Covid-19, сообщает оперативный штаб Москвы.
В мегаполисе 312 человек с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ.
Для предотвращения распространении коронавируса жителям необходимо надевать маски в общественных места, а людям из группы риска не покидать квартиры без необходимости.
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Текстовая трансляция
25 ОКТЯБРЯ
- Большинство жителей столицы соблюдают введенные меры безопасности, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:
- В столице за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 2614 пациентов,за весь период пандемии врачи города вылечили более 290 тысяч человек.
- За сутки в России зарегистрировали 16 710 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 491 больных. В Москве - 4 455.
- Динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей, об этом сообщил мэр Сергей Собянин:
- Около 30 тыс врачей работают в Подмосковье с Covid‑пациентами, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев:
- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период жертвами пандемии в столице стали 6 380 челвоек.
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