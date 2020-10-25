РИАМО - 25 окт. В Москве и Подмосковье на следующей неделе ожидается температура выше климатической нормы, при этом погода будет облачной и без осадков, сообщила РИАМО главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В ночные часы в Москве — от 3 до 5 градусов, по области — от 0 до плюс 5 градусов. Только 28 и 29 октября ночь будет чуть теплее — плюс 2-7 градуса в области и плюс 5-7 градусов в Москве», — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что дневная температура до 28-го октября составит плюс 8-10 градусов, по области — от 5 до 10 градусов. С 28-го октября дневная температура будет 9-11 градусов.



Позднякова добавила, что такие показатели температуры на 4-5 градусов выше нормы. Осадков на предстоящей неделе также не ожидается, в Московском регионе будет облачная погода.