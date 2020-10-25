РИАМО - 25 окт. Школьники Москвы в возрасте от 14 до 18 лет могут поучаствовать в конкурсе «Инструменты фондового рынка», в ходе которого ребята познакомятся с тем, как работает фондовый рынок, узнают о различных способах инвестирования и рисках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ребята получат представление о том, как работает фондовый рынок, познакомятся с законодательной базой, регламентирующей его деятельность», - говорится в сообщении.

В ходе конкурса ребята смогут получить навыки по составлению инвестиционных портфелей, а также узнают, что такое долгосрочные инвестиции.

Конкурс будет проходить в заочной форме. Конкурсантам предстоит пройти два тура. В первом, который организуют в октябре и ноябре, ребята будут изучать материалы и проходить тестирование.