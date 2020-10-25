РИАМО - 25 окт. В Северном административном округе из-за работ на инженерных сетях на нескольких улицах круглосуточно ограничено движение, например, ограничения коснуться Михайловской улицы, Головинского шоссе и Нарвской улицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На Михалковской улице в районе пересечения с Головинским шоссе движение круглосуточно ограничено также до 30 ноября. Для проезда доступно по одной полосе в каждом направлении», - говорится в сообщении.

На Коптевском путепроводе, дом 8, по Нарвской улице ограничения введены до 20 декабря. Проехать в каждом направлении можно по одной полосе.

Также ограничения в движении будут действовать на нескольких улицах в центре города. Там это связано со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро.

До 10 декабря затруднен проезд на Проектируемом проезде №789 от пересечения с Семеновской набережной до дома 3/1, корпуса 5, а также до 15 октября 2022 года — на Семеновской набережной от дома 3/1, корпуса 4 до дома 1, строения 1.

Кроме того, до 31 января 2021 года ограничения движения введены в Гольяновском проезде от дома 3/1, корпуса 6 до дома 3/1, корпуса 1, а на Гольяновской улице от Семеновской набережной до дома 2/1 — до 31 декабря 2021 года. На всех этих участках доступна для проезда одна полоса.