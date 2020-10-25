РИАМО - 25 окт. Большинство жителей столицы соблюдают введенные меры безопасности, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим, что эти меры восприняты и выполняются большинством москвичей. Это меры, связанные с переводом на домашний режим хронических больных, людей старше 65 лет. На удаленную работу перешло большое количество людей — более миллиона. Кроме того, часть школьников мы перевели на дистанционное обучение», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

С начала пандемии в столице выявили 395 816 случаев инфицирования Covid-19. Скончалось 6380 зараженных. Выздоровели за все время пандемии в Москве 290 524 человека.

На фоне ухудшения эпидобстановки в Москве ввели новые меры. Например, при посещении ночных заведений теперь необходимо проходить регистрацию по номеру телефона.

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Текстовая трансляция

25 ОКТЯБРЯ

- Большинство жителей столицы соблюдают введенные меры безопасности, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:

«Мы видим, что эти меры восприняты и выполняются большинством москвичей. Это меры, связанные с переводом на домашний режим хронических больных, людей старше 65 лет. На удаленную работу перешло большое количество людей — более миллиона. Кроме того, часть школьников мы перевели на дистанционное обучение», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 2614 пациентов,за весь период пандемии врачи города вылечили более 290 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 16 710 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 491 больных. В Москве - 4 455.

- Динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей, об этом сообщил мэр Сергей Собянин:

«Прошедшие две недели выявили, с одной стороны, рекордные объемы заболеваемости, с другой стороны – дают надежду, что динамика будет снижаться», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Около 30 тыс врачей работают в Подмосковье с Covid‑пациентами, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев:

«Врачи на вес золота. Ищем врачей, приглашаем, делаем все, чтобы наши койки, которые мы создаем очень активно, были с медицинским персоналом. Всего сейчас задействовано 30 тысяч человек», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период жертвами пандемии в столице стали 6 380 челвоек.