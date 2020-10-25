РИАМО - 25 окт. Столичные пенсионеры в рамках работы клуба «Мой социальный центр» могут принять участие в особой акции и записать видео со сказками для детей, публиковать их будут на YouTube-канале департамента труда и социальной защиты населения города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Этот проект отличная возможность для москвичей старшего поколения организовать свой досуг в самоизоляции. Мы понимаем, что сейчас они оказались в ситуации, когда им нужно проводить много времени дома», - сказала начальник управления информационной политики и коммуникаций департамента труда и социальной защиты населения Москвы Наталья Цымбаленко.

Она подчеркнула, что в связи с тем, что у пенсионеров много свободного времени, в Москве реализуют самые разнообразные проекты, которые помогут провести это время с пользой.

Прием заявок для участия в акции «Сказки внукам» проходит до конца текущего года. Принять участие сможет любой пенсионер. Для этого нет необходимости в специальном оборудовании или умении. Достаточно позвонить в любой из филиалов «Моего социального центра» и предложить себя в качестве рассказчика.

Сотрудники центра приедут к участникам акции на дом и, соблюдая все меры предосторожности, помогут подготовиться и записать видео. Они также сделают профессиональный монтаж и разместят готовую сказку в сети Интернет. Первые видеосказки уже опубликованы.