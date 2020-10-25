РИАМО - 25 окт. В столице за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 2614 пациентов, за весь период пандемии врачи города вылечили более 290 тысяч человек, сообщает оперативный штаб Москвы.
Выздоровевшие москвичи могут стать социальными волонтерами или донорами плазмы. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии — 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 9:00 до 19:00.
В связи с пандемией людям с хроническими заболеваниями, жителям старше 65 лет и беременным женщинам рекомендовано соблюдать домашний режим.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
25 ОКТЯБРЯ
- Большинство жителей столицы соблюдают введенные меры безопасности, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:
- В столице за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 2614 пациентов,за весь период пандемии врачи города вылечили более 290 тысяч человек.
- За сутки в России зарегистрировали 16 710 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 491 больных. В Москве - 4 455.
- Динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей, об этом сообщил мэр Сергей Собянин:
- Около 30 тыс врачей работают в Подмосковье с Covid‑пациентами, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев:
- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период жертвами пандемии в столице стали 6 380 челвоек.
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