РИАМО - 25 окт. В столице за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 2614 пациентов, за весь период пандемии врачи города вылечили более 290 тысяч человек, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 290 524 человек», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выздоровевшие москвичи могут стать социальными волонтерами или донорами плазмы. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии — 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются каждый день с 9:00 до 19:00.

В связи с пандемией людям с хроническими заболеваниями, жителям старше 65 лет и беременным женщинам рекомендовано соблюдать домашний режим.

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Текстовая трансляция

25 ОКТЯБРЯ

- Большинство жителей столицы соблюдают введенные меры безопасности, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:

«Мы видим, что эти меры восприняты и выполняются большинством москвичей. Это меры, связанные с переводом на домашний режим хронических больных, людей старше 65 лет. На удаленную работу перешло большое количество людей — более миллиона. Кроме того, часть школьников мы перевели на дистанционное обучение», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 2614 пациентов,за весь период пандемии врачи города вылечили более 290 тысяч человек.

- За сутки в России зарегистрировали 16 710 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 491 больных. В Москве - 4 455.

- Динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей, об этом сообщил мэр Сергей Собянин:

«Прошедшие две недели выявили, с одной стороны, рекордные объемы заболеваемости, с другой стороны – дают надежду, что динамика будет снижаться», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Около 30 тыс врачей работают в Подмосковье с Covid‑пациентами, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев:

«Врачи на вес золота. Ищем врачей, приглашаем, делаем все, чтобы наши койки, которые мы создаем очень активно, были с медицинским персоналом. Всего сейчас задействовано 30 тысяч человек», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период жертвами пандемии в столице стали 6 380 челвоек.