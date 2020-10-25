РИАМО - 25 окт. За прошедшие сутки в Москве выявили 4455 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии был зафиксирован 395 816 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
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25 ОКТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 16 710 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 491 больных. В Москве - 4 455.
- Динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей, об этом сообщил мэр Сергей Собянин:
- Около 30 тыс врачей работают в Подмосковье с Covid‑пациентами, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев:
- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период жертвами пандемии в столице стали 6 380 челвоек.
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