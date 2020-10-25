РИАМО - 25 окт. В московский центр реабилитации диких животных с начала года поступило 135 особей, на данный момент там содержится около 600 животных, среди них есть и экзотические: попугаи, ястребы и даже львенок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня в центре реабилитации диких животных находится около 600 особей. Среди них среднеазиатские черепахи, обезьяны, медведи, волки, лисы и крокодилы. Есть и птицы: попугаи, утки, совы, ястребы, кукушки и другие. Также за год сюда попадает около 40 экзотических змей», - говорится в сообщении.

С начала года в центр попали 135 особей, среди них еноты, ежи, змеи и утки. Всех поступающих животных осматривает ветеринар, после чего они отправляются на месячный карантин. Некоторые животные остаются жить в центре, часть животных возвращают в естественную среду обитания, другие — попадут в зоопарк.

Самым лучшим вариантом считается выпустить животное на волю. В текущем году в естественную среду обитания вернули 41 животное. Но с экзотическими животными и неприспособленными нельзя так поступить.