РИАМО - 25 окт. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бою с американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, после чего объявил о завершении карьеры, сообщает Газета.ru.
Видео с заявлением появилось на официальном Twitter-аккаунте UFC.
«Сегодня я хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, что я хочу — это первое место вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил. 29-0, ни одного поражения», — сказал Нурмагомедов.
Он поблагодарил руководство промоушена.
Поединок Хабиба и Гэтжи закончился удушающим приемом российского бойца во втором раунде.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии