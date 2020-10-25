РИАМО - 25 окт. В программе эколого-просветительского проекта #Природа_на_удаленке появилась новая онлайн-экскурсия, пользователям предлагается узнать больше о Терлецком парке, виртуальная прогулка подготовлена специалистами экоцентра «Конный двор», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Экскурсия состоится 26 октября в 12:00. Трансляция пройдет на официальном сайте Мосприроды, и в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, и на YouTube-канале», - говорится в сообщении.

Те, кто не сможет посетить экскурсию, смогут посмотреть запись в любой другой день.

На экскурсии будет рассказываться о кленах. В Москве чаще всего можно увидеть платанолистный (остролистный) и татарский декоративный клены. Всего их насчитывается около 150 видов. Только 25 из них встречаются на территории России.