РИАМО - 25 окт. Динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей, городские власти делают все возможное, чтобы справиться с пандемией, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Прошедшие две недели выявили, с одной стороны, рекордные объемы заболеваемости, с другой стороны – дают надежду, что динамика будет снижаться», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что столичные власти делают все возможное, чтобы эффективнее бороться с распространением коронавируса. В медучреждениях создан 50-процентный запас коек для больных Covid-19. В городе введены требования по санитарной безопасности в период коронавируса.

«Мы сегодня видим, что эти требования выполняются большинством москвичей. Это меры, связанные с переводом на домашний режим хронически больных, людей старше 65 лет. Более миллиона человек переведено на удаленную работу. Часть школьников тоже переведена на дистанционное обучение», — резюмировал мэр.

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Текстовая трансляция

25 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 710 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 491 больных. В Москве - 4 455.

- Динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей, об этом сообщил мэр Сергей Собянин:

«Прошедшие две недели выявили, с одной стороны, рекордные объемы заболеваемости, с другой стороны – дают надежду, что динамика будет снижаться», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Около 30 тыс врачей работают в Подмосковье с Covid‑пациентами, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев:

«Врачи на вес золота. Ищем врачей, приглашаем, делаем все, чтобы наши койки, которые мы создаем очень активно, были с медицинским персоналом. Всего сейчас задействовано 30 тысяч человек», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период жертвами пандемии в столице стали 6 380 челвоек.