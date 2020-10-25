РИАМО - 25 окт. Над лечением коронавирусной инфекции в Московской области работает около 30 тысяч врачей, несмотря на это, регион продолжает привлекать новых медиков, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Врачи на вес золота. Ищем врачей, приглашаем, делаем все, чтобы наши койки, которые мы создаем очень активно, были с медицинским персоналом. Всего сейчас задействовано 30 тысяч человек», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
В Подмосковье из-за распространения Covid-19 рекомендовано не покидать квартиры без необходимости жителям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями.
Также в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима. Всем жителям необходимо надевать маски в общественных местах, чтобы предотвратить распространение инфекции.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
25 ОКТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 16 710 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 491 больных. В Москве - 4 455.
- Динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей, об этом сообщил мэр Сергей Собянин:
- Около 30 тыс врачей работают в Подмосковье с Covid‑пациентами, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев:
- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период жертвами пандемии в столице стали 6 380 челвоек.
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