РИАМО - 25 окт. Над лечением коронавирусной инфекции в Московской области работает около 30 тысяч врачей, несмотря на это, регион продолжает привлекать новых медиков, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Врачи на вес золота. Ищем врачей, приглашаем, делаем все, чтобы наши койки, которые мы создаем очень активно, были с медицинским персоналом. Всего сейчас задействовано 30 тысяч человек», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В Подмосковье из-за распространения Covid-19 рекомендовано не покидать квартиры без необходимости жителям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями.

Также в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима. Всем жителям необходимо надевать маски в общественных местах, чтобы предотвратить распространение инфекции.

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Текстовая трансляция

25 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 710 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 491 больных. В Москве - 4 455.

- Динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей, об этом сообщил мэр Сергей Собянин:

«Прошедшие две недели выявили, с одной стороны, рекордные объемы заболеваемости, с другой стороны – дают надежду, что динамика будет снижаться», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Около 30 тыс врачей работают в Подмосковье с Covid‑пациентами, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев:

«Врачи на вес золота. Ищем врачей, приглашаем, делаем все, чтобы наши койки, которые мы создаем очень активно, были с медицинским персоналом. Всего сейчас задействовано 30 тысяч человек», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период жертвами пандемии в столице стали 6 380 челвоек.