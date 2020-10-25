РИАМО - 25 окт. За минувшие сутки в столице умерли 68 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Москвы.

За весь период пандемии скончались 6 380 человек с Covid-19.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — отмечается в материале.

Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом жителям старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщина рекомендовано соблюдать домашний режим.

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Текстовая трансляция

25 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 710 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 491 больных. В Москве - 4 455.

- Динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей, об этом сообщил мэр Сергей Собянин:

«Прошедшие две недели выявили, с одной стороны, рекордные объемы заболеваемости, с другой стороны – дают надежду, что динамика будет снижаться», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

- Около 30 тыс врачей работают в Подмосковье с Covid‑пациентами, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев:

«Врачи на вес золота. Ищем врачей, приглашаем, делаем все, чтобы наши койки, которые мы создаем очень активно, были с медицинским персоналом. Всего сейчас задействовано 30 тысяч человек», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период жертвами пандемии в столице стали 6 380 челвоек.