РИАМО - 25 окт. За минувшие сутки в столице умерли 68 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Москвы.
За весь период пандемии скончались 6 380 человек с Covid-19.
Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом жителям старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщина рекомендовано соблюдать домашний режим.
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25 ОКТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 16 710 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 491 больных. В Москве - 4 455.
- Динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей, об этом сообщил мэр Сергей Собянин:
- Около 30 тыс врачей работают в Подмосковье с Covid‑пациентами, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев:
- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период жертвами пандемии в столице стали 6 380 челвоек.
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