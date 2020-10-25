РИАМО - 25 окт. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидаются облачная погода, местами кратковременные дожди, воздух прогреется до 10 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 8-10 градусов, по области — 5-10 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 70%», - говорится в сообщении.

Влажность воздуха будет находиться на высоком уровне. Такая погода не должна оказывать негативного влияния на самочувствие большинства людей. Однако у метеозависимых жителей могут отмечаться недомогания и ухудшение самочувствия.