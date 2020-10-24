РИАМО - 24 окт. В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «РЖД Арена» московский ФК «Локомотив» проиграл волгоградскому «Ротору», сообщает Газета.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«В составе победителей забитыми мячами отметились Фламарион Джуниор и Андрес Понсе. У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Дмитрий Рыбчинский», - говорится в сообщении.

«Ротор» набрал шесть очков и теперь занимает на 14 место в турнирной таблице чемпионата России.​