РИАМО - 24 окт. Завершился футбольный матч между столичным «Спартаком» и ФК «Краснодар», победу одержала команда из Москвы, сообщает Газета.ru.

Игра прошла в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе в присутствии 10 554 зрителей и завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:1», - говорится в сообщении.

В составе красно-белых ворота соперника поразили Эсекьель Понсе, Виктор Мозес и Джордан Ларссон. У команды хозяев смог отличиться только Леон Сабуа.

ФК «Спартак» набрал 24 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата России.​