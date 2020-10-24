РИАМО - 24 окт. На третьем этапе кубка России по фигурному катанию судьи допустили ошибку при подсчете баллов за короткую программу Елизаветы Туктамышевой, сообщает Газета.ru.

Юниорка Дарья Усачева заняла промежуточное первое место по итогам короткой программы на этапе Кубка России, второй стала Анна Щербакова, а на третьем месте - Елизавета Туктамышева.

«Первое время в итоговом протоколе значилось 76,36 балла, однако это оказалось математической ошибкой, поскольку реальная оценка фигуристки — 77,36», - говорится в сообщении.

Фигуристка осталась также на третьем месте, но разрыв с Щербаковой сократился до 0,11 балла.

Ученица Алексея Мишина в своей короткой программе под музыку из балета «Спартак» исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп и сольный тройной флип.​