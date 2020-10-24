РИАМО - 24 окт. В 15 городских округах Московской области члены движения «Волонтеры Победы» провели региональную акцию «Сохраним память своими руками», в рамках которой благоустроили более 20 памятных мест, говорится в сообщении пресс-службы регионального штаба движения.

«Сегодня все также важно следить за состоянием памятных мест нашего региона, связанными с событиями Великой Отечественной войны. Каждое из них - частичка памяти, сохраняя которую, мы чтим подвиг героев. Будь это памятник или обелиск, они несут в себе историю людей, 79 лет назад вставших на защиту нашей Родины», - отметила координатор акции Карина Саркисян.

В Подольске ребята благоустроили памятник летчику Виктору Талалихину, бессмертный подвиг которого является настоящим примером героизма среди тех, кто встал на защиту сердца нашей страны.

Фрязинские волонтеры уже продолжительное время ухаживают за памятником летчику Ивану Иванову, одному из первых совершивших воздушный таран в первый день Великой Отечественной войны.

В Красногорске добровольцы благоустроили мемориальный комплекс, в который входят аллея Памяти и памятник «Непокоренные», в Раменском - обелиск Герою Советского Союза Владимиру Молодцову, в Серпухове - памятник Воину-Освободителю.

Также мероприятия по благоустройству прошли в Королеве, Воскресенске, Звездном городке, Мытищах, Лобне, Монине, Лосино-Петровском, Чехове, Богородском округе и Шатуре.