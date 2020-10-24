РИАМО - 24 окт. На Ленинском проспекте в столице в одном из корпусов больницы произошло возгорание, из задания было эвакуировано около 230 человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Внутри одного из корпусов в подвальном помещении произошло возгорание постельных принадлежностей на площади 0,5 квадратных метра, которое было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательные подразделений», - сказал собеседник агентства.

По его словам, персонал больницы в целях безопасности эвакуировал из здания порядка 230 человек.

Он добавил, что сейчас специалисты устанавливают все причины произошедшего пожара.