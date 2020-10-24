РИАМО - 24 окт. Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, передает Федеральное агентство новостей.

«Обладателями наград оказались три школьника из Москвы и два из Петербурга. Благодаря этому Россия заняла первое место в неофициальном командном зачете», - говорится в сообщении.

Международная олимпиада проходила в дистанционном формате с 25 сентября до 12 октября. Всего в ней участвовали представители 38 стран.

Члены российской сборной выполняли задания в Государственном астрономическом институте имени П.К. Штернберга. В этом году олимпиада состояла из трех туров.

Данная олимпиада проводится уже 13 лет подряд. ​