РИАМО - 24 окт. В поле в районе подмосковного города Бронницы обнаружили перевернутый детский квадроцикл, а рядом тело ребенка без признаков жизни, следователи начали проверку, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Незамедлительно на место происшествия выехали следователи следственного отдела по городу Раменское и криминалисты ГСУ СК России по Московской области», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 10-летний мальчик самостоятельно катался на квадроцикле в поле. Он не справился с управлением, в результате чего опрокинулся. От полученных травм ребенок скончался на месте.

На сегодняшний день проводятся неотложные следственные действия. Следователи планируют назначить судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причины смерти ребенка.

СК предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия приведшие к гибели мальчика.