РИАМО - 24 окт. Замначальника Московской таможни - начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергей Цуканов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности во время при получении взятки в размере 500 тысяч рублей, передает ТАСС.

«Сотрудники ФСБ задержали замначальника Московской таможни 48-летнего Сергея Цуканова при получении взятки в размере 500 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

По данным агентства, знакомый таможенника сотрудник фирмы, действующей в интересах меховой компании ООО «Меховой мир», сообщил Цуканову, что его подчиненные якобы необоснованно изъяли товары у компании в ходе таможенной проверки.

В итоге замглавы столичной таможни вместе с пока неустановленными сотрудниками его подразделения решили потребовать взятку за допуск к изъятым товарам «Мехового мира».

«Вечером 22 октября представители компании, представлявшей интересы «Мехового мира», в рамках оперативного эксперимента передали Цуканову 500 тысяч рублей, после чего сотрудник таможни был задержан», - сказал собеседник агентства.

В отношении Цуканова возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Ему грозит штраф от 2 до 4 миллионов рублей и лишение свободы до 12 лет.​