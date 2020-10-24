РИАМО - 24 окт. В субботу прошли рейды в московских торгово-развлекательных центрах «Гагаринском», «Рио» на Ленинском проспекте и «Мега» на Калужском шоссе, в результате рейдов 63 посетителям без масок и перчаток были выписаны штрафы, сообщил журналистам главный инспектор ОАТИ Роман Мешков.

Он уточнил, что размер каждого выписанного штрафа составляет 4 тысячи рублей.

«В торгово-развлекательных центрах на юго-западе Москвы проведены совместные рейды сотрудников ОАТИ и полиции. В результате проверок выявлено 63 нарушителя перчаточно-масочного режима», - сказал Мешков.

Соблюдение масочно-перчаточного режима стало обязательным для посетителей и сотрудников предприятий торговли в Москве с 12 мая. Торговые точки обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Если те отказываются надевать средства индивидуальной защиты, то покупатели должны покинуть магазин, а сотрудники вправе вызвать полицию.

Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима для физлиц на предприятиях столицы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тысячи рублей.

Взыскание за несоблюдение санитарных норм на рабочих местах для юрлиц составляет от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для ИП - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.