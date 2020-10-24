РИАМО - 24 окт. Чемпион UFC в легкой весовой категории из России Хабиб Нурмагомедов опередил певицу и телеведущую Ольгу Бузову по количеству подписчиков в Instagram, передает Федеральное агентство новостей.

У бойца ММА уже 22,1 миллиона подписчиков в соцсети. В то же время у Бузовой 22 миллиона.

«В Книгу рекордов России артистка попала благодаря огромному количеству подписчиков в соцсетях в РФ и СНГ. Ее также признали самой влиятельной девушкой в Сети», - говорится в сообщении.

Не исключено, что рост аудитории Instagram-аккаунта Нурмагомедова связан с предстоящим боем с американским бойцом Джастином Гейджи, который состоится в субботу в Абу-Даби.