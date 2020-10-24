РИАМО - 24 окт. Спортсмены из Подмосковья Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли соревнования в танцах на льду на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 23 по 27 октября в Сочи проходит третий этап турнира «Кубок России - Ростелеком» по фигурному катанию. Спортсмены соревнуются в одиночном, парном катании и танцах на льду.

«Подмосковная пара фигуристов Ирина Хавронина и Дарио Чиризано стала лучшей в дисциплине «танцы на льду» (176,23 балла). Второе место у Софьи Тютюниной и Александра Шустицкого из Москвы (174,63 балла)», - говорится в сообщении.

Третье место выиграли самарские фигуристы Ольга Мамченкова и Марк Волков (159,72 балла).

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что в середине октября Хавронина и Чиризано стали лучшими на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который прошел в столице.

«Подмосковные фигуристы – лидеры своей дисциплины не только на всероссийских состязаниях, но и на международной спортивной арене. Поздравляю спортсменов с заслуженными медалями первенства и желаю продолжать показывать ярчайшие выступления», - добавил министр.