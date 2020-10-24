РИАМО - 24 окт. Футбольные команды «Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на субботний матч, сообщает Газета.ru.

Игра пройдет в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Чернов, Мартынович, Панталеао, Сперцян, Вильена, Ионов, Газинский, Сулейманов, Смольников», - говорится в сообщении.

За московскую команду в стартовом составе на поле выйдут: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Крал, Мозес, Зобнин, Бакаев, Ларссон и Понсе.

Игра пройдет на стадионе «Краснодар». Матч начнется в 19:00.

Также в 19:00 начнется игра между столичным «Локомотивом» и волгоградским «Ротором».​