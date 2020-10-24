РИАМО - 24 окт. Российский рэпер с, известный под псевдонимом Тимати, заявил, что лейбл Black Star ожидает полный провал, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее он объявил об уходе из Black Star inc. При этом он заверил, что не хочет бросать музыку. Более того, он планирует стать «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками», а также записать новый альбом.

«Живи воспоминаниями. <...> Ты скоро поймешь, что именно Тимурчик накачивал этот шарик гелием, и он летел. Ты продолжаешь качать туда воздух, не понимая, что он уже два года катится по полу», — написал рэпер в Instagram.

Свои записи он опубликовал в stories. Фанаты решили, что Тимати обратился к лейблу и одному из его владельцев Павлу Курьянову (Пашу).