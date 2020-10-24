РИАМО - 24 окт. На территории Московской области в ночь с 23 на 24 октября прошли рейды по кафе, барам, ресторанам, работающим в ночное время, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 17 октября в зданиях и организациях региона, предоставляющих услуги общественного питания, с 00:00 до 08:00 запрещены развлекательные мероприятия. К ним, в частности, относятся - коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкальных произведений. Эта мера направлена на предотвращение роста заболеваемости Covid-19.

«В ночь с 23 на 24 октября прошли очередные рейды. Только в городских округах Одинцовский, Химки и Королев проверено около 20 объектов. Неделей ранее был организован выездной мониторинг в городских округах Ленинский, Богородский, Балашиха, Павловский Посад, Дзержинский, Истра, Одинцовский, Коломенский, Ступино, Домодедово», - говорится в сообщении.

Сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия региона совместно с правоохранительными органами проверили более 460 заведений общепита, зафиксировали свыше десятка случаев несоблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

По итогам проверок вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ. Материалы переданы в суд. Информация направлена в Роспотребнадзор для принятия решения о приостановлении деятельности данных объектов. В отношении юридических лиц предусмотрен штраф - от 100 до 300 тысяч рублей.

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24 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 521 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 480 больных. В Москве - 4 453.

- 2639 пациентов вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910 человек.

- Еще 63 человека с Covid‑19 скончались в Москве. За все время пандемии в мегаполисе скончались 6312 заболевших.