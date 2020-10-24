РИАМО - 24 окт. Объявлены стартовые составы московского футбольного клуба «Локомотив» и волгоградской команды «Ротор» на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Газета.ru.

«Локомотив»: Гильерме, Мурило, Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Куликов, Рыбчинский, Камано, Лисакович, Эдер», - говорится в сообщении.

За «Ротор» в стартовом составе выйдут: Чондрич, Кожемякин, Кверквелия, Байрыев, Гогуа, Жигулев, Давиташвили, Фламарион, Макаров, Степанов, Муллин.

Игра пройдет на столичном стадионе «РЖД Арена» в субботу, начало в 19:00.​