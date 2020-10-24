РИАМО - 24 окт. Вечером в субботу в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево отменили и задержали 66 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали два рейса и четыре отменили. В Шереметьеве отменили 54 рейса. В аэропорту Домодедово задержан отменили шесть прилетов и вылетов.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, все рейсы данной воздушной гавани следуют по расписанию.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.