РИАМО - 24 окт. Ученица тренера Этери Тутберидзе Дарья Усачева чисто исполнила свою короткую программу на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию и заняла промежуточное первое место, сообщает Газета.ru.

На втором месте после короткой программы находится Анна Щербакова, а на третьем - Елизавета Туктамышева.

«Девушка (Усачева – ред.) каталась под композицию из мюзикла «Мулен Руж» под названием One Day I'll Fly Away («Однажды я улечу отсюда»). Ей удалось без ошибок исполнить двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп во второй половине программы», - говорится в сообщении.

Судьи оценили прокат Усачевой на 78,41 балла.

Щербакова исполнила свою которую программу с одной серьезной ошибкой – вместо тройного риттбергера спортсменка исполнила двойной и неуверенно выехала из прыжка. Фигуристка каталась под саундтрек из фильма «Дом темных бабочек», а также инструментальную версию песни Secrets группы One Republic. Ее выступление оценили на 77,47 балла.

Туктамышева без ошибок исполнила короткую программу. Спортсменка также чисто исполнила сложный прыжок – тройной аксель. Она каталась под музыку из балета «Спартак». Судьи поставили ученице Алексея Мишина 76,36 балла.​