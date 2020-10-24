РИАМО - 24 окт. Китайская корпорация Huawei запустила в РФ продажи новых беспроводных наушников FreeBuds Pro, передает Федеральное агентство новостей.

Наушники доступны в трех цветах — белом, серебристом и черном.

«Первые в мире наушники с интеллектуальной динамической системой шумоподавления», — говорится в сообщении.

В наушниках есть специальный режим усиления голоса, при котором они также уменьшают посторонние шумы.

Цена наушников составляет 14,9 тысячи рублей. Первым покупателям компания пообещала скидку в 1,5 тысячи рублей, а также умный браслет Huawei Band 4 в подарок.​