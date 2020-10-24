РИАМО - 24 окт. Повышение пенсионного возраста не затронет некоторых граждан РФ, для остальных в скором времени возраст выхода на пенсию составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, передает Nation News.

Уйти на пенсию по прежним правилам смогут уйти люди с особыми условиями трудоустройства.

«Выйти на пенсию по прежним правилам смогут работники, которые задействованы в тяжелом или рискованном производстве. К примеру, таковыми являются сотрудники текстильных производств, судоходства и судового ремонта, машинисты поездов и спасатели», - говорится в сообщении.

Кроме того. поводом пораньше уйти на пенсию могут стать социальные-значимые условия. Так, повышение пенсионного возраста не затронут многодетных матерей, опекунов инвалидов, людей с ограниченными возможностями и получивших тяжелые ранения в условиях боевых действий.​