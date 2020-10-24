РИАМО - 24 окт. В течение часа столицу накроет дождь, тучи придут к городу с северо-запада, следует из данных сервиса «Яндекс.Погода».

После 18:00 дождь ожидается на северо-западе и севере столицы, к 19:00 он уже накроет всю Москву.

Температура в мегаполисе будет в пределах плюс 10 градусов, погода ожидается пасмурная. Западный ветер будет дуть со скоростью 1-2 метра в секунду.

Атмосферное давление будет около 745 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха – порядка 80%.